Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig verkratzt - Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, den 10.01.2020 beschädigte ein Unbekannter mutwillig ein geparktes Auto in Theodor-Frey-Straße. Im Tatzeitraum von 6:30 Uhr bis 12:30 Uhr kratzte der Täter mit einem spitzen Gegenstand mehrere Buchstaben in den Lack des Seats und flüchtete anschließend unerkannt, wobei nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter 06271 92100 an die Ermittler des Polizeireviers Eberbach zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell