Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altststadt: Kasse aus Geschäft gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altststadt (ots)

Am Montagabend entwendeten unbekannte Täter in der Altstadt aus einem Ladengeschäft die Registrierkasse. Die Täter begaben sich zwischen 18 und 20 Uhr zu den Räumlichkeiten des Schlüsseldienstes im Kellergeschoss eines Warenhauses am Bismarckplatz. Während der Abwesenheit des Betreibers durchtrennten diese das Stromkabel der Kasse und entfernten sich mit der kompletten Kasse vom Tatort. Die total zertrümmerte Registrierkasse konnte am nächsten Morgen im fünften Obergeschoss einer Baustelle in der Sophienstraße aufgefunden werden. Über den entstandenen Diebstahls- und Sachschaden liegen noch keine näheren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell