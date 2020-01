Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gemeindeunterkunft - 200 000,- Euro Sachschaden

Heddesheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar ein Gebäudebrand in der Heddesheimer Beindstraße gemeldet. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass die Gemeindeunterkunft der Gemeinde Heddesheim in Brand stand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Heddesheim/Ilvesheim/Ladenburg, die sich mit 65 Mann vor Ort befanden, konnte der Brand eingedämmt und gelöscht werden. Benachbarte Gebäude waren nicht betroffen. Die drei Bewohner des Anwesens, zwei 67jährige und 63jährige Frauen und ein 69jähriger Mann, konnten sich selbständig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen und blieben entgegen ersten Meldung unverletzt. Aufgrund des Brandgeschehens besteht bei dem Gebäude derzeit Einsturzgefahr. Dieses ist aktuell unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 200 000,- Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminaldirektion Heidelberg geführt werden.

