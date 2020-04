Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 29. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugin gibt Hinweise auf Unfallverursacher

Dienstag, 28.04.2020, gegen 17:00 Uhr

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte eine Unfallflucht am Dienstagnachmittag schnell aufgeklärt werden. Die Zeugin hatte beobachtet, wie ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parkbucht an der Waldenburger Straße gegen einen parkenden PKW gestoßen war und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der mutmaßliche Verursacher schnell ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell