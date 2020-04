Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.04.2020

Peine (ots)

Fensterscheibe am Amtsgericht beschädigt

Peine. In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Amtsgerichts in der Straße "Am Amthof". Die Täter konnten unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Wedtlenstedt. Am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Kleine Heide"/Stadtweg, bei dem ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Vechelde leicht verletzt wurde. Eine 37-jährige Frau aus Salzgitter befuhr mit einem Toyota die "Kleine Heide" in Richtung Stadtweg. Beim Abbiegen nach rechts auf den Stadtweg übersah sie offenbar den 70-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

