Polizei Düren

POL-DN: Erneuter Zeugenaufruf nach Unfall in Linienbus

Düren (ots)

Am Donnerstag (30.01.2020) wurde ein weiblicher Fahrgast eines Linienbusses bei einem Bremsmanöver auf der Tivolistraße schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte den anfahrenden Bus geschnitten und so die starke Bremsung verursacht (siehe Pressemeldung Polizei Düren vom 31.01.2020 "Autofahrer schneidet Linienbus, Fahrgast wird schwer verletzt".). Anschließend bog das Fahrzeug in Richtung Paradiesstraße nach rechts ab.

Der Busfahrer gab im Zuge der Ermittlungen an, ein weiterer weiblicher Fahrgast habe ihn nach dem Vorfall angesprochen. Die Frau gab an, das Fahrmanöver des unbekannten Autofahrers gesehen zu haben. Möglicherweise kann sie auch Angaben zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs machen. Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bittet diese Zeugin darum, sich mit ihm unter der Rufnummer 02421 949-5214 zu den üblichen Bürodienstzeiten in Verbindung zu setzen. Dies gilt ebenso für andere Zeugen dieses Vorfalls. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

