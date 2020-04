POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 30. April 2020:

Polizei Salzgitter

Schladen: Fahrrad mutwillig beschädigt

Dienstag, 28.04.2020, zwischen 05:20 Uhr und 16:45 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag ein am Fahrradunterstand am Bahnhof in Schladen abgestelltes Mountainbike. So wurden z. B. zum Teil die Bowdenzüge mittels Werkzeug durchtrennt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Schladen unter 05335 / 929660

Wolfenbüttel: illegale Müllentsorgung

Mittwoch, 29.04.2020, zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte an einem Feldweg im Bereich der Drehstraße in Adersheim hinter einem Gebüsch mehrere Autoreifen, zwei Altbatterien, zirka 30 Liter Altöl in Kanistern sowie Sperrmüll. Tatzeit: Mittwoch, 29.04.2020, zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0

