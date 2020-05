Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.05.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung 38226 Salzgitter, Pappelweg Donnerstag, 30.04.20, ca. 22:05 Uhr

Am Donnerstagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Pappelweg gekommen sei. Am Einsatzort konnten die Beamten schließlich eine leicht verletzte Person feststellen. Der amtsbekannte, alkoholisierte Anrufer, der später selbst auch als Täter zu der besagten Körperverletzung ermittelt wurde, verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten von vorne herein aggressiv. Er beleidigte die Beamten durchgehend und versuchte aktiv, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Er sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte sich der 25-jährige Salzgitteraner massiv. Er trat u.a. unkontrolliert um sich und verletzte hierdurch eine 26-jährige Polizeibeamtin an der Hand. Anschließend wurde er der Gewahrsamszelle zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit insgesamt sechs beschädigten Fahrzeugen 38226 Salzgitter, Neißestraße Freitag, 01.05.20, ca. 00:50 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beschädigten Fahrzeugen in der Neißestraße. Wie im Zuge der Ermittlungen bekannt wurde, hatte ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Pkw die Neißestraße aus Richtung Kattowitzer Straße kommend in Richtung Berliner Straße befahren. Vermutlich aufgrund von starkem Alkoholeinfluss stieß der Mann im Verlaufe seiner Fahrt mehrfach gegen am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese. Ohne Anzuhalten setzte er seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten und dem Unfallfahrer bis in die Gewerbestraße folgen. Hier konnte er den flüchtigen Mann stellen und die Polizei alarmieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung des Unfallfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von ca. 15.500 Euro.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen 38226 Salzgitter, Berliner Straße / Marienbruchstraße Donnerstag, 30.04.20, ca. 22:32 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am Donnerstagabend auf der Berliner Straße. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die Marienbruchstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Berliner Straße übersah er den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 55-jährigen Fahrzeugführers aus Lengede, der die Berliner Straße in nördliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, durch die der 53-jährige Unfallverursacher, sowie zwei Mitfahrerinnen in seinem Fahrzeug (18 und 22 Jahre alt aus Salzgitter) verletzt wurden. Alle drei Verletzten wurden mittels Rettungswagen ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

