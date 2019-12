Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche in Krefeld - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Zwischen Freitag (27. Dezember 2019) und Sonntag (29. Dezember 2019) registrierte die Polizei wieder eine Vielzahl von Wohnungseinbrüche im gesamten Krefelder Stadtgebiet.

Im Zeitraum zwischen dem 09. Dezember 2019 und Freitag (27. Dezember 2019) hebelten unbekannte Täter die Kellertür eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Krefeld Uerdingen auf der Sandstraße auf. Im Haus versuchte man dann erfolglos, einen Tresor aufzuhebeln.

In der Zeit zwischen Sonntag (22. Dezember 2019) und Freitag (27. Dezember 2019) wurde das Wohnzimmerfenster eines Hauses in Krefeld Oppum auf dem Sandberg aufgehebelt. Nach Zutritt zum Haus wurde dies komplett durchsucht. Die mögliche Beute der Täter steht noch nicht fest.

Zwischen Heiligabend (24. Dezember 2019) und Freitag (27. Dezember 2019) verschafften sich Täter Zutritt zu einer Wohnung in Krefeld Bockum auf der Nießenstraße, indem sie die Balkontür aufhebelten. Auch hier ist die mögliche Beute der Einbrecher nicht bekannt.

Einen weiteren versuchten Einbruch registrierte die Polizei in Benrad Nord an der Anschrift An Zehntheister. In der Zeit zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2019) und dem zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2019) versuchten hier Unbekannte erfolglos, die Terrassentür zum Haus aufzuhebeln.

In der Zeit zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2019) und Freitag (27. Dezember 2019) hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in Krefeld Stadtmitte auf der Markstraße auf. Aus dem Haus wurde ein Fahrrad, ein Mobiltelefon und Bekleidung entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch wurde die Polizei in Krefeld Bockum auf der Jentgesallee gerufen. Am Freitag (27. Dezember 2019), gegen 13.37 Uhr, nutzen hier die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Wohnungsinhaber und hebelten im Obergeschoss einer alarmgesicherten Wohnung das Schlafzimmerfenster auf. Ob die Unbekannten etwas aus der Wohnung entwendeten, ist bisher nicht bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Krefeld Fischeln auf dem Wehrhahnweg. Am Freitag (27. Dezember 2019), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten hier Unbekannte eine Tür zum Wintergarten und die Terrassentür eines Hauses auf. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Am Samstag (28. Dezember 2019), in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 21.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in Krefeld Oppum auf der Herbertzstraße auf. Neben einem Laptop entwendeten die Täter einen Tresor aus dem Haus.

Ebenfalls am Samstag (28. Dezember 2019), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.20 Uhr, suchten Einbrecher ein Haus in Krefeld Fischeln auf der Bessemerstraße heim. Nach zunächst erfolglosem Hebeln schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein, gelangten ins Haus und durchsuchten es. Es wurde Schmuck entwendet.

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner nutzen zwei unbekannte Täter in Krefeld Uerdingen auf dem Brüggerfeldweg aus. Am Samstag (28. Dezember 2019), gegen 18.12 Uhr, beobachteten die Hausbesitzer mittels Videoüberwachungs-App von ihrem Urlaubsort aus, wie sich zwei männliche Personen über die aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Haus verschafften. Durch alarmierte Nachbarn und letztlich die Polizei konnten die Täter am Tatort nicht mehr angetroffen werden. Was und ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Beide Täter sind schlank und haben ein jüngeres Erscheinungsbild. Einer der Täter ist vermutlich Brillenträger und hat dunkle Haare. Er war mit einem Zip-Hoodie, hellen Schuhen und zweifarbigen Handschuhen bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls mit einem Zip-Hoodie, einer hellen Hose und zweifarbigen Handschuhen bekleidet. Er trug zudem eine helle Kappe. (968)

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell