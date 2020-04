Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen stieß eine 61-Jährige mit ihrem Toyota auf der Ostwestfalenstraße frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Gegen 6:45 Uhr kam die Autofahrerin, die in Richtung Bad Salzuflen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen den LKW und erlag ihren Verletzungen. Der 49-jährige Fahrer wurde mit einem Schock ins Klinikum gebracht. Für die Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr und die Unfallaufnahme war die Ostwestfalenstraße in beide Richtungen über mehrere Stunden gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell