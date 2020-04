POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 28.04.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vandalismus an geparkten Autos, Bad Homburg v. d. Höhe, Victor-Achard-Straße / Feldstraße, 27.04.2020 bis 25.04.2020,

(pa)In Bad Homburg kam es in der Nacht zum Dienstag zu insgesamt fünf Fällen von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Vier der Taten ereigneten sich in der Victor-Achard-Straße in Dornholzhausen. Der oder die Täter beschädigten an einem Maserati und einem Citroen jeweils ein Rücklicht. An einem BMW und einem Audi demolierten sie je einen Außenspiegel. Der verursachte Schaden wird auf insgesamt über 1.500 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr eingegrenzt werden. Zu einer weiteren Tat kam es in der Feldstraße in Gonzenheim. Zwischen Montagnachmittag und dem frühen Dienstagmorgen wurde dort ein Außenspiegel eines Audis vermutlich abgetreten und so ein Schaden von circa 250 Euro verursacht. Die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizeistation bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Motorroller in Ordnung - Fahrer muss zur Blutprobe, B 456 bei Grävenwiesbach, 27.04.2020, gg. 19.40 Uhr

(pa)Nach eine Verkehrskontrolle im Bereich Grävenwiesbach am Montagabend musste ein Rollerfahrer die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Einer Streife der Polizeistation Usingen fiel gegen 19.40 Uhr auf der Bundesstraße 456 bei Grävenwiesbach ein Motorroller auf, der offenbar etwas getunt wurde. Die Beamten hielten den Fahrer an, um ihn und sein Leichtkraftrad einer Kontrolle zu unterziehen - insbesondere hinsichtlich möglicher Umbauten. Es stellte sich heraus, dass die an dem Motorroller vorgenommenen Änderungen sich im gesetzlich erlaubten Rahmen bewegten und an dem Fahrzeug nichts zu bemängeln war. Anders verhielt es sich mit dem 29-jährigen Rollerfahrer. Dieser zeigte bei der Kontrolle Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums. Ein mit dem in Frankfurt wohnhaften Mann durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv und verstärkte den Verdacht der Beamten. Dies hatte für den Frankfurter eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle sowie eine entsprechende Strafanzeige zur Folge.

