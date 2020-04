PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dreister Dieb flüchtet auf Fahrrad, Oberursel, Hohemarkstraße (Ecke Eisenhammerweg), 23.04.2020, gg. 16.45 Uhr

(pa)Auf besonders dreiste Art bestahl am Donnerstagnachmittag ein Mann eine Autofahrerin in Oberursel. Eine 71-jährige befuhr mit ihrem Dacia gegen 16.45 Uhr die Hohemarkstraße und musste an der Ecke Eisenhammerweg versbedingt anhalten. In diesem Moment öffnete plötzlich ein Unbekannter die hintere Tür der Fahrerseite. Der Mann griff sich die dort abgelegte Handtasche der Seniorin, und flüchtete auf einem älteren Fahrrad. Der Dieb wird beschrieben als circa 25 bis 35 Jahre alt. Er habe einen grauen Anzug und eine graue Mütze getragen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

2. "Rote Nummer" gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Pfingstbornstraße, 23.04.2020, 17.30 Uhr bis 24.04.2020, 08.50 Uhr,

(pa)Zwei rote Händlerkennzeichen stahlen Unbekannte von Donnerstag auf Freitag in Ober-Eschbach. Die Schilder waren an einem Pkw montiert, der von Donnerstagabend bis Freitagmorgen am Straßenrand der Pfingstbornstraße stand. In diesem Zeitraum entwendeten die Täter die beiden Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG 06097". Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06171) 120 - 0 entgegen.

3. Wildschweinen ausgewichen - Ford überschlägt sich, B8, zw. Königstein und Glashütten, 24.04.2020, gg. 00.00

(pa)In der Nacht zum Freitag kam es auf des B 8 zwischen Königstein und Glashütten aufgrund eines Wildwechsels zu einem Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter Mann aus Glashütten befuhr mit einem Ford Mondeo die Bundesstraße gegen Mitternacht in Fahrtrichtung Glashütten, als eine Wildschweinrotte die Fahrbahn überquerte. Ein daraufhin durch den Glashüttener eingeleitetes Ausweichmanöver hatte zur Folge, dass sich sein Fahrzeug überschlug und im Wald zum Stillstand kam. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Ford musste durch einen Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand an dem Fahrzeug mit rund 15.000 Euro ein Totalschaden.

4. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B275, B275, zw. Usingen und Merzhausen, 23.04.2020, gg. 12.30 Uhr

(pa)Nach bei Verkehrsunfall auf der B275 zwischen Usingen und Merzhausen am Donnerstagmittag wurden zwei Autofahrer verletzt. Gegen 12.30 Uhr war ein 82-jähriger Usinger mit seinem Opel in Richtung Merzhausen unterwegs, als an der Einmündung der Landesstraße 3063 ein 78-jähriger Toyota-Fahrer aus Weilrod nach links auf die B275 in Richtung Usingen abbiegen wollte. Der 78-Jährige übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Opel, sodass es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Beide stießen mit der Front gegeneinander. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Abklärung in ein Krankenhaus, das sie noch am selben Tag wieder verlassen konnten. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Wehrheim, Usinger Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell