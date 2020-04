PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 23.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gestohlenes Motorrad brennt, Steinbach, Stettiner Straße / Birkenweg, 23.04.2020

(pa)An einem Schrebergarten im Bereich Birkenweg/Stettiner Straße in Steinbach kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand. Gegen 02.30 Uhr meldete eine Zeugin das Feuer. Ein Motorrad, eine daneben befindliche Hecke des Schrebergartens sowie ein daran angrenzendes Gewächshaus waren in Brand geraten und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sowohl das abgebrannte Motorrad als auch ein weiteres, in unmittelbarer Nähe abgestelltes Krad zuvor aus einer Garage in der Stettiner Straße gestohlen worden waren. Hierzu hatten die Täter das Tor der Garage gewaltsam aufgehebelt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Weitere zerkratzte Pkw festgestellt, Königstein im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Feststellung: 22.04.2020,

(pa)Wie bereits gestern berichtet, kam es in den vergangenen Tagen in der Königsteiner Friedrich-Ebert-Straße zu Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Nachdem bereits die Besitzer zweier Pkw Anzeige erstattet hatten, weil jemand den Lack ihrer Fahrzeuge zerkratzt hatte, meldeten sich am Mittwoch zwei weitere Geschädigte bei der Polizei. Auch diese hatten ihre Wagen - einen VW Polo sowie einen Audi A4 - in der genannten Straße abgestellt und dann feststellen müssen, dass der Lack daran zerkratzt wurde. Die Schäden der am Mittwoch angezeigten Taten belaufen sich insgesamt auf rund 1.500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein ermittelt in allen vier Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

3. Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch, Schmitten, Arnoldshain, Hegewiese, 14.04.2020 bis 21.04.2020

(pa)Im zu Schmitten Arnoldshain gehörenden Wohngebiet Hegewiese gab es in der gleichnamigen Straße im Verlauf der vergangenen Woche einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter begaben sich zwischen vergangenem Dienstag und dieser Woche Dienstag auf das Grundstück und versuchten dort ein bodentiefes Fenster aufzuhebeln. Da sie dabei offenbar brachiale Gewalt anwendeten, wurde neben dem Fenster auch der Rahmen beschädigt und so ein Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Die Bemühungen der Kriminellen blieben jedoch erfolglos. Es gelang ihnen nicht, das Fenster zu öffnen, sodass sie unverrichteter Dinge vom Tatort flohen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06171) 120 - 0 entgegen. 4. Brand im Wald bei Glashütten, Gemarkung Glashütten, Nähe Parkplatz "Glaskopf", 22.04.2020, gg. 12.00 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag kam es in der Waldgemarkung Glashütten zu einem Waldbrand. Das Feuer wurde gegen 12.00 Uhr einige Hundert Meter entfernt vom Parkplatz "Glaskopf" durch einen Zeugen festgestellt, der daraufhin die Feuerwehr verständigte. Insgesamt waren schätzungsweise 1.000 Quadratmeter des aktuell sehr trockenen Waldstücks betroffen. Mehrere Wehren kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im entsprechenden Bereich gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Ein Verletzter und drei Abschleppungen durch Verkehrsunfall, Weilrod, Riedelbach, B275, 22.04.2020, gg. 17.50 Uhr

(pa)Am späten Mittwochnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B275 bei Weilrod-Riedelbach ein Autofahrer verletzt und ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 19.000 Euro verursacht. Ein 58 Jahre alter Mann aus Hünstetten befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Kia die Bundesstraße in Richtung Waldems. In Riedelbach wollte ein 56-jähriger Audi-Fahrer aus der Straße "In den Ensterwiesen" kommend die B275 in Richtung "Talaue" überqueren. Dabei übersah der Mann den von links herannahenden Kia. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Nach dem Aufprall rollte der Audi aus, wobei er gegen die Front eines an der Einmündung "Talaue" wartenden Mercedes stieß. Der 58-jährige Fahrer des Kia wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Keiner der drei Pkw war nach dem Unfall noch fahrbereit, sodass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

6. Überholender Ferrari bringt Rennradfahrer zu Fall., L3024, zw. Sandplacken und Feldberg, 22.04.2020, gg. 14.20 Uhr

(pa)In Folge des Überholmanövers eines Autofahrers kam es auf der L3024 am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde. Der 37-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Rennrad gemeinsam mit mehreren Radfahrern die Landesstraße aus Richtung Sandplacken kommend in Fahrtrichtung Feldberg, als ein 68 Jahre alter Ferrari-Fahrer die Gruppe überholte. Da auf der Gegenfahrspur jedoch mehrere Radfahrer entgegenkamen scherte der Sportwagenfahrer verfrüht ein, sodass sein Fahrzeug gegen das Rad des 37-Jährigen stieß. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rennradfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell