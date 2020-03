Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei verletzte Radfahrer nach Verkehrsunfällen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 17. März 2020, ist es in Gelsenkirchen zu drei Verkehrsunfällen mit verletzten Radfahrern gekommen. So wurde eine 51-jährige Radfahrerin gegen 15.45 Uhr schwer verletzt, als sie den für Radfahrer freigegebenen Gehweg am Nordring in Richtung Westerholt befuhr. In Höhe des Supermarkts wollte eine 27-jährige Autofahrerin den Parkplatz verlassen und auf den Nordring in Richtung Gladbeck einbiegen. Dabei kam es zum Unfall. Die 51-Jährige wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Dort verbleibt sie zur stationären Behandlung. Zu zwei weiteren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrern kam es in Resse und in Bulmke-Hüllen. Dabei wurden ein 25-jähriger sowie ein 50-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine 65-jährige Frau wollte mit ihrem Auto gegen 16.45 Uhr vom Fahrbahnrand der Ewaldstraße auf selbige einfahren. Als sich der 25-jährige Radfahrer von hinten näherte, kam es zum Zusammenstoß. Knapp zehn Minuten später ereignete sich auf der Wildenbruchstraße ein weiterer Unfall. Dort wollte ein 70-jähriger Autofahrer rechts in eine Grundstückzufahrt einbiegen. Der ebenfalls von hinten herannahende und in gleiche Richtung fahrende 50-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Pkw. Der 25-Jährige wurde nach ärztlicher Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen, der 50-Jährige wollte sich eigenständig zum Arzt begeben.

