Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (18.01.2020) in Büroräume an der Steiermärker Straße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter entfernten zwischen 19.30 Uhr und 12.00 Uhr ein Eisengitter im Untergeschoss und drückten das dahinter befindliche Fenster auf. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen, Schubladen sowie Schränke auf und durchsuchten sie. Aus einer Geldkassette stahlen die Täter rund 100 Euro. Am Samstag oder Sonntag (19.01.2020) versuchten Unbekannte, die Zugangstür einer Praxis an der Grazer Straße aufzubrechen, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell