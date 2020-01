Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Nord / -Ost / -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (16.01.2020 bis 19.01.2020) in Wohnungen in den Stadtbezirken Nord, Ost und Bad Cannstatt eingebrochen oder haben dies zumindest versucht. An der Theodor-Veiel-Straße versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag (16.01.2020) gegen 19.45 Uhr und Freitag (17.01.2020) gegen 12.00 Uhr das Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einzuschlagen. Nachdem dies nicht gelang, lehnten die Unbekannten eine Leiter an ein Fenster im ersten Stock des Gebäudes. Hier kam es jedoch zu keinen Beschädigungen. Die Täter flüchteten unerkannt An der Herrmann-Pleuer-Straße hebelten Unbekannte zwischen Donnerstag gegen 17.00 Uhr und Samstag (18.01.2020) gegen 14.00 Uhr die Haustüre eines Mehrfamilienhauses auf. Im Haus öffneten sie alle Wohnungstüren und durchwühlten die dahinterliegenden Räume. Sie stahlen Bargeld im Wert von mehr als Hundert Euro. An der Bussenstraße versuchten mutmaßlich zwei Männer in der Nacht zum Sonntag (19.01.2020) gegen 04.00 Uhr die Haustüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als sich ein Hausbewohner näherte, flüchteten sie. In der gleichen Nacht verschafften sich Unbekannte ebenfalls an der Bussenstraße zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und hebelten dort im dritten Stock eine Wohnungstüre auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen persönliche Dokumente der Wohnungsinhaber, weiteres Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell