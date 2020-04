PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 22.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Smartphone, Kronberg, Adlerstraße, 21.04.2020, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr (pa)Ein offenstehendes Fenster nutzen am Dienstagabend Unbekannte aus, um in eine Wohnung in Kronberg einzusteigen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Adlerstraße. Die Täter schoben den Rollladen des Fensters hoch und gelangten dadurch ins Wohnungsinnere. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mit einem Smartphone der Marke Samsung im Wert von einigen Hundert Euro gelang es den Dieben, unerkannt zu flüchten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Kellerverschläge aufgebrochen, Kronberg, Frankfurter Straße, 19.04.2020, 18.00 Uhr bis 21.04.2020, 16.00 Uhr

(pa)Mehrere Kellerverschläge in einem Kronberger Mehrfamilienhaus weckten in den vergangenen Tagen bei Dieben Begehrlichkeiten. Die Täter begaben sich zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag in den Keller des in der Frankfurter Straße gelegenen Wohnhauses, um sich dort gewaltsam Zugang zu vier Abteilen zu verschaffen. Nach bisherigem Stand stahlen die Unbekannten aus einem der Verschläge einen Werkzeugkoffer. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Autos zerkratzt, Königstein im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, 20.04.2020, 19.00 Uhr bis 21.04.2020, 15.00 Uhr

(pa)Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Vandalen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in Königstein an zwei geparkten Pkw verursachten. Beide Fahrzeuge - ein VW Tiguan und ein BMW der 5er-Reihe - waren am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt, als jemand mit einem spitzen Gegenstand jeweils den Lack an der Fahrzeugseite zerkratzte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

4. Unfallverursacher fahren davon, Kronberg Oberhöchstadt, Lärchenweg / Am Weidengarten, 20.04.2020 bis 21.04.2020

(pa)Am Dienstag meldeten sich gleich zwei Autofahrerinnen bei der Polizei, nachdem jemand gegen ihre geparkten Fahrzeuge gefahren war. Eine der Unfallfluchten ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 06.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr im Lärchenweg. Hier fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Front eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf, wobei ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Bei einer weiteren Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.40 Uhr in der Straße "Am Weidengarten" ereignete, lag der Sachschaden mit etwa 2.500 Euro noch deutlich höher. Hier traf es einen in Höhe der Hausnummer 1 geparkten Skoda Octavia im Bereich der Beifahrerseite. Auch in diesem Fall entfernte sich der oder die Verantwortliche, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

