POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 21.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Radfahrer entreißt Dokumentenmappe, Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, 20.04.2020, gg. 07.55 Uhr (pa)Am Montagmorgen wurde in Bad Homburg ein Fußgänger von einem jungen Mann auf einem Fahrrad bestohlen. Ein 68-jähriger Grävenwiesbacher befand sich gegen 07.55 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Justus-von-Liebig-Straße, Ecke Werner-Reimers-Straße. Plötzlich näherte sich von hinten kommend ein Radfahrer, der dem überraschten Senior eine in der Hand gehaltene Dokumentenmappe entriss. Mit der Mappe, in der sich Zulassungsdokumente eines Fahrzeugs befanden, flüchtete der Dieb in Richtung Horexstraße. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Treckingrad gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Dietigheimer Straße, 18.04.2020, 16.00 Uhr bis 20.04.2020, 04.00 Uhr

(pa)Am Montagmorgen musste ein Bad Homburger Radfahrer feststellen, dass jemand sein Zweirad gestohlen hatte. Der Mann hatte sein Fahrrad am Samstagnachmittag am Fahrradstellplatz vor seiner Wohnadresse in der Dietigheimer Straße in Kirdorf abgestellt und es per Drahtseil und Vorhängeschloss angeschlossen. Als er es am frühen Montagmorgen wieder nutzen wollte, war das graue Trekkingrad der Marke "Pegasus", Modell "Piazza" im Wert von mehreren Hundert Euro verschwunden. Offenbar hatten Diebe die Sicherung gewaltsam entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Farbschmierereien an Schulgebäude, Kronberg im Taunus, Le-Lavandou-Straße, 08.04.2020 bis 20.04.2020

(pa)Am Montag wurde festgestellt, dass Unbekannte im Laufe der vergangenen zwei Wochen die Wände einer Kronberger Gesamtschule beschmiert hatten. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen dem 08.04.2020 und Montagnachmittag zugetragen haben. Die Wände des in der Le-Lavandou-Straße befindlichen Schulgebäudes wurden großflächig in mehreren Farben mit Darstellungen, Schriftzeichen und Zahlen beschmiert. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

