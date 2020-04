PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 17.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickbetrüger machen Beute, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 16.04.2020,

(pa)Dreiste Trickbetrüger brachten am Donnerstag eine Bad Homburger Seniorin um eine größere Geldsumme. Die ältere Dame erhielt einen Anruf einer männlichen Person, die sich als Verwandter ausgab und schilderte, nach einem Verkehrsunfall dringend Geld für die Reparatur zu benötigen. So kam es, dass die die Seniorin am Abend gegen 18.00 Uhr vor der Haustür ihrer Wohnanschrift im Gluckensteinweg mehrere Tausend Euro Bargeld in einer Tüte an einen Abholer übergab. Der Schwindel flog erst im Anschluss an die Geldübergabe auf. Beschrieben wurde der Abholer als etwa 160cm groß und schmal mit kurzen dunklen Haaren. Er habe eine Jeanshose, eine weiße Jacke und eine weiße Mundschutzmaske getragen. Die Arbeitsgruppe "SÄM" (Straftaten zum Nachteil älterer Menschen) der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pkw-Anhänger gestohlen, Usingen, Merzhausen, Weilstraße, 15.04.2020, 18.30 Uhr bis 16.04.2020, 10.30 Uhr

(pa)Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Usingen Merzhausen ein Pkw-Anhänger entwendet. Der silberfarbene 750kg-Anhänger des Herstellers "Barthau" stand noch am Mittwochabend in der Weilstraße und war mit einem Kupplungsschloss gesichert. Am Donnerstagvormittag musste der Besitzer dann feststellen, dass jemand den mehrere Hundert Euro teuren Anhänger entwendet hatte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Versicherungskennzeichen entwendet, Usingen, Hattsteiner Hof, 16.04.2020, 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

(pa)Im Verlauf des Donnerstags stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Usinger Reitsportvereins das Kennzeichenschild eines Rollers. Der Motorroller der Marke "Piaggio" stand von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Parkfläche am Hattsteiner Hof, als jemand das daran befestigte Versicherungskennzeichen "AIM 248" abmontierte und damit vom Tatort flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Usinger Polizeistation unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport für die 17. Kalenderwoche

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen seit 2015 wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

