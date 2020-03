Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trickdiebin wollte angeblich Toilette nutzen

Bocholt (ots)

Eine Bocholterin ist am Mittwoch einer Trickdiebin zum Opfer gefallen. Die Unbekannte hatte die 81-Jährige gegen 10.25 Uhr vor ihrem Haus angesprochen und gefragt, ob sie die Toilette benutzen dürfe. Die Tatverdächtige verließ danach die Wohnung, kehrte aber kurz darauf zurück: Sie behauptete, einen Ohrring verloren zu haben. Gemeinsam mit der Seniorin suchte sie in den Räumen danach. Die Bocholterin forderte die Unbekannte schließlich auf, zu gehen. Im Anschluss stellte die 81-Jährige fest, dass Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Die Tatverdächtige war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatte schwarze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen falls erneut vor derartigen Trickdiebinnen. Für einen Diebstahl wie den beschriebenen reichen wenige Momente der Ablenkung bereits aus. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnräume!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell