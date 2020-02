Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versuchtes Tötungsdelikt in Schanzenstraße: 33-Jähriger in Untersuchungshaft; Opfer außer Lebensgefahr

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen vom Freitag, 31. Januar 2020, 9:29 Uhr und 13:33 Uhr.)

Kassel-Kirchditmold: Nachdem am Freitagmorgen eine 29 Jahre alte Frau in der Schanzenstraße in Kassel durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde, sitzt der noch am Tatort festgenommene und tatverdächtige 33-Jährige aus Limburg inzwischen in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel wurde er am Freitag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Das Opfer ist nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 33-Jährige hat bislang keine Angaben zu der Tat gemacht. Das Motiv und die Hintergründe sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Rückfragen bitte an:

