Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schule in Wolfhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Einen hohen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter mit ihrem brachialen Vorgehen bei einem Einbruch in eine Schule in Wolfhagen. Beute machten die Einbrecher hingegen vergleichsweise wenig. Mit etwas Münzgeld aus einem Kopierautomaten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Wolfhagen. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Ereignet hatte sich der Einbruch in die Schule in der Kurfürstenstraße, nahe der Worthstraße, nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und dem heutigen Montagmorgen, gegen 06:45 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räume gelangt. Anschließend brachen sie mehrere Türen in der Schule sowie die Geldkassette des Kopierers auf. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und Schränke, wurden dabei aber offenbar nicht fündig. Mit der geringen Beute suchten die Täter schließlich unerkannt das Weite.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 oder beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

