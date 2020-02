Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte schlagen Scheiben an Haltstelle ein: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Drei bislang unbekannte Täter randalierten am gestrigen Sonntagabend an der Baunataler Tramhaltestelle "Kleingartenverein" und schlugen dabei zwei Scheiben der Schaukästen ein. Als eine aufmerksame Zeugin die Jugendlichen ansprach, ergriffen sie schnell die Flucht in unbekannte Richtung. Die Beamten der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen weitere Zeugen, die das Geschehnis beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte sich die Sachbeschädigung an der Haltestelle in der Straße "Im Wiesental" gegen 21:15 Uhr ereignet. Nach dem Scheibenklirren und der Flucht der jungen Täter rief die Zeugin umgehend die Polizei. Von den drei männlichen Unbekannten fehlte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung bereits jede Spur. Die Zeugin gab an, dass die Täter etwa 16 bis 18 Jahre alt waren und einen etwas dunkleren Teint hatten. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

