Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bei Alleinunfall auf A 7 bei Kassel schwer verletzt

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend kam ein 55-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw südlich von Kassel auf der A 7 von der Fahrbahn ab und krachte mehrfach gegen Leitplanken. Am Ende kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Der 55-Jährige hatte sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Zudem war ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 Euro entstanden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Alleinunfall handelte, gegen 23 Uhr. Aus noch unbekannten Gründen war der 55-Jährige in Fahrtrichtung Norden rund zwei Kilometer vor dem Dreieck Kassel-Süd nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der linken Front seines Audi A 4 gegen die Mittelschutzplanke gekracht, die dadurch auf einer Länge von ca. 30 Metern verschoben wurde. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug über die anderen Fahrstreifen nach rechts weg und rutschte auf dem Dach liegend gegen die rechte Leitplanke. Nach etwa 20 Metern und einem zweiten Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke blieb der Audi schließlich auf dem Dach liegen. Der A 4, an dem ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden war, musste anschließend abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls kam es vorübergehend zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen. Größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell