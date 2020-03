Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Werkzeug aus Schule

Bocholt (ots)

Werkzeug haben Unbekannte aus einem Hausmeisterbüro in einer Schule in Bocholt gestohlen. Die Täter waren am Mittwochabend auf unbekannte Weise in das Gebäude des Euregio-Gymnasiums an der Straße Unter den Eichen eingedrungen. Im Inneren brachen sie die Tür zu dem Büroraum auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten im Einzelnen einen Akkubohrer, einen Schlagschrauber und einen Winkelschleifer. Eine Zeugin war gegen 22.00 Uhr auf einen der Einbrecher aufmerksam geworden. Die Frau verständigte die Polizei. Beschreibung des Tatverdächtigen: schlank, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, sprach mit osteuropäischem Akzent und trug dunkle Kleidung. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

