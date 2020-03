Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kindergarten eingebrochen

Bocholt (ots)

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in einen Kindergarten am Akazienweg eingedrungen: Um hineinzugelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Die Einbrecher durchsuchten Schränke und nahmen Geld mit, das sie dort vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

