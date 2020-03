Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

Grundstückmauer beschädigt

Gronau (ots)

Eine Grundstückmauer eines Wohnhauses beschädigt hat ein Unbekannter am Dienstag in Gronau. Den Spuren nach zu urteilen touchierte ein Sattelzug mit Anhänger in der Kurve Drosselweg / Finkenweg die Mauer. Dabei brach ein Teil des Gemäuers ab und wurde einige Meter mitgeschliffen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02562) 9260.

