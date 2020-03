Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer verletzt Fußgängerin

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 16-jährige Fußgängerin am Dienstag in Ahaus. Nach ihren Angaben war sie gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Bockhorn aus der Wessumer Straße kommend in Richtung Hof zum Ahaus unterwegs. Ein dahinterfahrender Fahrradfahrer habe die Jugendliche angefahren, so dass diese zu Boden stürzte. Der Verursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Leichtverletzte suchte eigenständig einen Arzt auf. Personenbeschreibung: circa 30 - 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Der Verursacher soll mit einem älteren Fahrrad gefahren sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

