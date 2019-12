Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121219-1113: Nach Unfall weitergefahren

Hückeswagen (ots)

Ein am Fahrbahnrand der Goethestraße abgestellter VW Golf ist am Mittwoch (11. Dezember) von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt worden; der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte den VW Golf gegen 12.00 Uhr am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung stadtauswärts geparkt. Als er gegen 17.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, lagen Teile seines Außenspiegels auf der Fahrbahn und die Fahrerseite war verkratzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell