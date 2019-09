Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ampel übersehen

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in Ulm.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Caddy im Berliner Ring. Er fuhr in Richtung Ulm-Söflingen. Ein 66-Jähriger wartete in der Heilmeyersteige. Als die Ampel bei ihm grün anzeigte fuhr der VW Golf Fahrer los. Der 58-Jährige hatte die für ihn rot zeigende Ampel wohl übersehen. Die beiden VW stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Caddy kam nach rechts ab und überfuhr eine Ampel. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden noch ein Mercedes und Renault beschädigt. Die beiden Autofahrer und ein 63-jähriger Beifahrer im Golf erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 28.000 Euro.

