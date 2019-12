Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121219-1112: Betrüger mit Enkeltrick erfolgreich

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (11. Dezember) wurde eine Seniorin aus Rebbelroth von einem Betrüger hereingelegt - in der Annahme von ihrem Sohn angerufen worden zu sein, übergab sie einem angeblichen Beauftragten Bargeld.

Die an der Kölner Straße wohnende Geschädigte erhielt zur Mittagszeit einen Anruf. Weil auf dem, Telefondisplay der Vornahme ihres Sohnes angezeigt war und die Stimme der ihres Sohnes glich, sprach sie ihn sogleich als ihren Sohn an und schöpfte auch keinen Verdacht, als dieser um eine Finanzspritze bat, da er soeben etwas ersteigert habe. Der Betrüger, der bereitwillig die Rolle des angeblichen Sohnes annahm, kündigte der Geschädigten gegenüber das Erscheinen eines Bankmitarbeiters an, der das Geld in seinem Auftrag übernehme. Kurz darauf klingelte ein junger Mann an der Haustür, dem die Seniorin Bargeld übergab.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen 12.00 und 12.30 Uhr im Bereich der Kölner Straße den etwa 20 Jahre alten Tatverdächtigen beobachtet haben könnten. Der Mann war südländischen Typs und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Mit der Devise, niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben, ist man vor derartigen Machenschaften von Ganoven gut geschützt. Verlassen Sie sich auch nicht auf die Anzeigen in Ihrem Telefondisplay - professionelle Betrügerbanden können diese Anzeigen ohne Probleme manipulieren.

