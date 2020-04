PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 15.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dieb stiehlt Handtasche aus Kofferraum, Steinbach, Berliner Straße, 14.04.2020, gg. 15.30 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde einer Steinbacherin ihre Handtasche aus ihrem Auto gestohlen, während sie im Fahrzeug saß. Die Frau hatte gegen 15.30 Uhr ihren Wagen gerade auf dem Parkdeck vor ihrer Wohnanschrift in der Berliner Straße abgestellt und saß noch am Steuer des Fahrzeugs, als ein unbekannter Mann den Kofferraum des Autos öffnete und ihre darin befindliche Handtasche an sich nahm. Mitsamt der Tasche, die neben der Geldbörse der Frau auch ihr Mobiltelefon beinhaltete, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Der dreiste Dieb wird beschrieben als männlich, circa 180cm groß. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Ladendiebe flüchten - Baumarktmitarbeiter verletzt, Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen, 14.04.2020, gg. 17.05 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag wurden der Marktleiter sowie eine Mitarbeiterin eines Oberurseler Baumarktes leicht verletzt, als sie zwei Ladendiebe von der Flucht abhalten wollten. Gegen 17.05 Uhr wurden zwei junge Männer beim Diebstahl von Ware beobachtet. Als der Marktleiter die beiden auf dem Parkplatz ansprach, saßen beide bereits in einem Pkw. Als der Markleiter versuchte, die Männer festzuhalten, fuhr der Fahrer des Wagens los, wodurch sich der Marktleiter eine Verletzung zuzog. Eine Mitarbeiterin des Marktes, die sich dem Fahrzeug noch in den Weg gestellt hatte, konnte einen Aufprall nur durch eine Ausweichbewegung verhindern, wobei der Wagen sie noch touchierte, wodurch sie ebenfalls verletzt wurde. Die Ermittlungen zu Fahrzeug und den Tätern dauern an und wurden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel übernommen.

3. Diebstahl von Rennrädern aus Garage, Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße, 11.04.2020, 19.00 Uhr bis 14.04.2020, 18.00 Uhr

(pa)Zwei Rennräder im Wert von etwa 3.500 Euro stahlen unbekannte Täter aus einer Garage in Kronberg. Die Diebe verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagabend durch gewaltsames Öffnen des Garagentores Zugang zu der an einem Mehrfamilienhaus in der Dettweilerstraße gelegenen Garage. Mit den darin abgestellten Rennrädern flüchteten sie unerkannt. Eines der Rennräder wurde später durch einen Zeugen in einem Gebüsch in der Eichenstraße gefunden. Beim zweiten Rad handelt es sich um ein weiß-graues Modell des Herstellers "Specialized". Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Haustür hält stand, Neu-Anspach, Anspach, Droste-Hülshoff-Weg, 10.04.2020, 18.00 Uhr bis 14.04.2020, 18.30 Uhr

(pa)In Neu-Anspach kam es im Verlauf der vergangenen Tage zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen Freitag- und Dienstagabend begaben sich Unbekannte auf ein Wohngrundstück im Anspacher Droste-Hülshoff-Weg. Die Täter versuchten dort, die Haustür des in Ortsrandlage gelegenen Wohnhauses aufzuhebeln. Die Tür gab nicht nach, sodass die Einbrecher ihre Tat abbrechen mussten. Zu verzeichnen ist jedoch ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Unfallverursacher fährt davon, Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 14.04.2020, 11.30 Uhr bis 16.40 Uhr

(pa)Einen Schaden von circa 1.500 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person am Dienstag in Bad Homburg an einem geparkten Pkw. Der Fahrer des Wagens parkte seinen schwarzen Audi gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Jacobistraße in Höhe der Hausnummer 7. Bei seiner Rückkehr gegen 16.40 Uhr musste er feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug seinen Pkw touchiert und dabei die Fahrertür beschädigt hatte. Der oder die Verantwortliche war jedoch einfach davongefahren, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

