Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus an Bushaltestelle

Ahaus (ots)

Mehrere Scheiben Sicherheitsglas einer Bushaltestelle der Gesamtschule eingeworfen haben Unbekannte in Ahaus. Die Täter beschädigten zudem zwei Leuchten einer Baustelle in unmittelbarer Nähe. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 14.00 Uhr an der Straße Hof zum Ahaus. Der entstandene Schaden liegt circa bei 2.220 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

