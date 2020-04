PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 14.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher flüchten mit Bargeld, Friedrichsdorf, Dr.-Fuchs-Straße, 10.04.2020, gg. 01.50 Uhr

(pa)Eine Maisonettewohnung in Friedrichsdorf wurde in der Nacht zum Freitag von Einbrechern heimgesucht. Gegen 01.50 Uhr verschafften sich zwei Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Fuchs-Straße gelegenen Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Dabei wurden sie von den Wohnungsinhabern ertappt. Trotzdem gelang es den Einbrechern, mit mehreren Hundert Euro Bargeld die Flucht zu ergreifen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde ein tatverdächtiger Jugendlicher im Nahbereich festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 zu melden.

2. Einbruch in Kosmetikstudio, Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, 09.04.2020, 17.00 Uhr bis 10.04.2020, 08.00 Uhr

(pa)Kosmetikprodukte, Enthaarungsgeräte und Bargeld stahlen Einbrecher in der Nacht zum Freitag aus einem Friedrichsdorfer Kosmetikstudio. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten am Houiller Platz in Seulberg. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten schließlich unerkannt mit der genannten Beute. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, der Sachschaden auf rund 200 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Pedelecs aus Garage gestohlen, Kronberg im Taunus, Eichenheide, 13.04.2020, 01.00 Uhr bis 07.40 Uhr

(pa)In Kronberg stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag zwei hochwertige Elektrofahrräder. Zwischen 01.00 Uhr und 07.40 Uhr nutzten die Täter eine unverschlossene Tür, um in die Garage eines in der Straße "Eichenheide" gelegenen Einfamilienhauses zu gelangen, wo die beiden Pedelecs abgestellt und durch ein Schloss aneinander angekettet waren. Dies hinderte die Diebe jedoch nicht daran, die grau-schwarzen Trekkingräder der Marken "Haibike" und "Ghost" im Gesamtwert von über 5.000 Euro zu entwenden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Jugendliche mit Pfefferspray besprüht, Königstein im Taunus, Kapuzinerplatz, 11.04.2020, gg. 21.10 Uhr

(pa)Am Samstagabend kam es am Königsteiner Kapuzinerplatz zu einer Auseinandersetzung, in deren Rahmen einer der Beteiligten ein Reizstoffspray einsetzte. Einer Streife der Polizeistation Königstein fielen dort gegen 21.10 Uhr zwei augenscheinlich verletzte Jugendliche auf. Dabei handelte es sich um einen 15-Jährigen sowie seine gleichaltrige Freundin. Diese schilderten, von einem unbekannten Mann nach einer verbalen Streitigkeit mit Pfefferspray besprüht worden zu sein und klagten über entsprechende Augenreizungen. Vor Ort konnte der mutmaßliche Täter festgestellt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Bayern, der sich - deutlich alkoholisiert - in Begleitung seiner Partnerin am Kapuzinerplatz aufhielt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort verhielt sich der 15-jährige Geschädigte derart aggressiv - sowohl gegenüber dem Tatverdächtigten als auch den Polizeibeamten, dass diese ihm Handfesseln anlegten. Beide Minderjährigen wurden zur Polizeidienststelle gebracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 29-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gefertigt, das mutmaßliche Tatmittel - ein Tierabwehrspray - sichergestellt.

5. Müllcontainer ausgebrannt, Steinbach, Im Wingertsgrund, 10.04.2020, gg. 00.45 Uhr

(pa)Ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand in der Nacht zum Freitag in Steinbach bei einem Brand zweier Müllcontainer. Ein Zeuge hörte gegen 00.45 Uhr zweimal laute Knallgeräusche in der Straße "Im Wingertsgrund". Anschließend stellte er fest, dass im Hof eines Nahbarhauses zwei Müllcontainer in Brand standen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bei dem neben den zwei Containern auch zwei kleinere Mülleimer zerstört wurden. Als mutmaßlicher Auslöser kommen Feuerwerkskörper in Betracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

6. Einbrecher erfolglos, Steinbach, Bahnstraße, 11.04.2020, 13.00 Uhr bis 12.04.2020, 04.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte in Steinbach, in eine Bäckereifiliale einzubrechen. Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen hebelten die Täter an mehreren Fenstern der in der Bahnstraße gelegenen Räumlichkeiten. Ihre Versuche blieben erfolglos. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

7. Pkw erfasst Radfahrerin, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße / Kalbacher Straße, 13.04.2020, gg. 19.25 Uhr

(pa)Am Montagabend musste eine Fahrradfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Homburg Ober-Eschbach in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19:25 Uhr wollte ein 18-jähriger Audi-Fahrer von der Kalbacher Straße nach links in die Ober-Eschbacher Straße abbiegen. Da die Ampel an der besagten Kreuzung zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war, galt die vorhandene Beschilderung zur Regelung der Vorfahrt. Bei seinem Abbiegemanöver missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt einer von links kommenden 52-Jährigen, die die Ober-Eschbacher Straße in Richtung "In den Lichtgärten" befuhr. Bei der Kollision zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

