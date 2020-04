PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 10.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Einbrecher scheitern bei Einbruchsversuch

Bad Homburg, Kirdorf Mittwoch, 08.04.2020, 22:00 Uhr

(SW) Am späten Mittwochabend kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus in Kirdorf. Dabei stiegen zwei Personen über den Balkon einer Wohnung eines 28-Jährigens Bad Homburgers. Der Geschädigte kam genau zu dem Zeitpunkt nach Hause, als die Täter die Wohnung durch die Balkontür betraten. Die Personen flüchteten dann ohne Beute zurück über den Balkon in Richtung Hofheimer Straße und dann in die Straße Oberste Gärten. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand kein Sachschaden.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Mercedes beschädigt und weggefahren

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade Montag, 06.04.2020, 13:18 Uhr

(SW) Am Montagmittag beschädigte ein Mercedes-Fahrer einen geparkten Pkw. Dabei parkte der Fahrzeugführer seinen Mercedes C220 aus einer gegenüberliegenden Parklücke aus und stieß gegen den geparkten Mercedes eines 38-jährigen Frankfurters. Der noch unbekannte Fahrzeugführer verließ die Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Mercedes des geschädigten Frankfurters entstand auf der Fahrerseite ein Sachschaden von geschätzt 1500 EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel:

Straftaten:

Keine presserelevanten Beiträge.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Mittwoch, 08.04.2020, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 09.04.2020, 08:15 Uhr Oberursel, Pfeiffstraße 9 Ein 71-jähriger Oberurseler parkte seinen Skoda Yeti in einer Parklücke in der Pfeiffstraße in Höhe der Hausnummer 9. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken seines Fahrzeuges gegen den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden am geparkten Pkw: 500 EUR Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel, Tel. 06171/62400

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Donnerstag, 09.04.2020, 15:36 Uhr Oberursel, Niederstedter Straße Als ein 36-jähriger Oberurseler mit seinem VW Passat durch den Kreisverkehr in der Niederstedter Straße fuhr nahm ihm ein grauer VW Polo welcher aus der Hans-Mess-Straße in den Kreisel einfuhr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreisel. Anstatt anzuhalten und die Personalien auszutauschen fuhr der Unfallverursacher einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 500 EUR Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel, Tel. 06171/62400

Polizeistation Königstein:

Straftaten:

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Gaststätte

Königstein, Herzog-Adolph-Straße Freitag, den 10.04.2020, gg. 04:35 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten in eine Gaststätte einzubrechen, in dem sie die Glasscheibe einer Terrassentür beschädigten. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, ohne in die Gaststätte gelangt zu sein.

Sachschaden: ca. 500 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Königstein-Mammolshain, Am Hasensprung Mittwoch, den 08.04.2020, 17:00 - Donnerstag, den 09.04.2020, 09:00 Uhr

Ein unbekannter Kraftfahrer beschädigte vermutlich beim Ein -oder Ausparken einen geparkten schwarzen Skoda Fabia, ohne sich im Anschluss um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachschaden: ca. 500 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kronberg, Bergweg Donnerstag, den 09.04.2020, gg. 11:15 Uhr

Ein 78-jähriger PKW-Fahrer befuhr den Bergweg in Kronberg in Richtung Höhenstraße. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, fuhr er zu weit nach rechts und streifte einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 5500 Euro

Polizeistation Usingen:

Es kam zu keinen presserelevanten Ereignissen.

