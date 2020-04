PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 08.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung vor Getränkemarkt, Neu-Anspach, Anspach, Taunusstraße, 07.04.2020, gg. 17.20 Uhr

(pa)Auf dem Parkplatz eines Anspacher Getränkemarktes kam es am späten Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mehrerer Männer, in deren Folge einer der Beteiligten die Polizei verständigte und Strafanzeige erstattete. Nach eigenen Angaben befand sich der 34 Jahre alte Mann aus Frankfurt gegen 17.20 Uhr vor dem in der Taunusstraße gelegenen Getränkemarkt, als er mit drei Männern in Streit geriet. Aus der zunächst verbalen Streitigkeit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Im Verlauf einer Rangelei mit den Männern sei der 34-Jährige von einem der drei - einem 31 Jahre alten Mann aus Friedrichsdorf - mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und in der Folge zu Boden gefallen. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Anzeigenaufnahme zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zum genauen Ablauf und dem Hintergrund der Auseinandersetzung ermittelt die Polizeistation Usingen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

2. Cabriodach zerstochen, Königstein im Taunus, Bahnstraße, 02.04.2020, 18.00 Uhr bis 05.04.2020, 16.00 Uhr

(pa)In Königstein erstattete der Fahrer eines BMW Cabriolets am Dienstag Strafanzeige, nachdem Unbekannte sein Fahrzeug mutwillig beschädigt hatten. Die Tat ereignete sich in Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstagabend und Sonntagnachmittag in der Bahnstraße. Dort war der graue BMW 1er am Fahrbahnrand geparkt, als der oder die Täter mit einem spitzen Gegenstand das Stoffdach des Wagens zerstachen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

3. Unbekannte zerkratzen BMW, Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, 06.04.2020, 21.00 Uhr bis 07.04.2020, 10.00 Uhr

(pa)Von Montag auf Dienstag verursachten Vandalen an einem in Friedrichsdorf Seulberg geparkten BMW einen Sachschaden von rund 500 Euro. Der schwarze BMW 1er war zwischen Montagabend und Dienstagvormittag in der Ostpreußenstraße abgestellt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack auf der Fahrerseite zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Pkw gerät ins Rollen, Neu-Anspach, Anspach, Feldbergstraße, 07.04.2020, gg. 08.30 Uhr

(pa)Ein ins Rollen geratener Pkw verursachte am Dienstagmorgen in Anspach einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Fahrerin des Opel Meriva hatte diesen gegen 08.30 Uhr am Fahrbahnrand der Feldbergstraße geparkt, offenbar ohne das Fahrzeug ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Auf dem abschüssigen Untergrund setzte sich der Minivan in der Folge in Bewegung. Er rollte rückwärts, kam von der Fahrbahn ab und pralle gegen eine Werbetafel, an der er zum Stillstand kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

5. Mercedes beschädigt und davongefahren, Königstein im Taunus, Bahnstraße, 07.04.2020, 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am Dienstag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Königstein einen Sachschaden von circa 1.500 Euro an einem geparkten Mercedes. Dessen Fahrer hatte die schwarze E-Klasse gegen 12.00 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 18.00 Uhr musste er eine frische Beschädigung im Frontbereich feststellen. Offenbar war ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den Mercedes gefahren. Der oder die Verantwortliche hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Nun ermittelt die Polizeistation Königstein wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

