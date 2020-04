POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.04.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schmierfinken flüchten, Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, 05.04.2020, gg. 02.10 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag wurden in Oberursel Stierstadt zwei Personen beim Besprühen eines Gartenzaunes beobachtet. Der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Weißkirchener Straße stellte gegen 02.10 Uhr fest, dass ein Mann und eine Frau gerade dabei waren, Graffiti an seinen Gartenzaun zu sprühen. Als er die beiden Ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung des Feldweges. Den Zaun hatten sie jedoch bereits beschmiert. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der männliche Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und circa 180cm groß mit kurzen blonden Haaren. Getragen habe er eine rotweiße Daunenjacke und eine blaue Jeans. Die Frau sei etwas kleiner gewesen, habe ohrlanges Haar gehabt und einen schwarzen Rucksack getragen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Scheune, Oberursel, Stierstadt, Bahnweg, 30.03.2020, 15.00 Uhr bis 04.04.2020, 10.30 Uhr

(pa)Eine Scheune in Oberursel Stierstadt wurde im Verlauf der vergangenen Woche zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Montagnachmittag und Samstagvormittag begaben sich die Täter zu dem in der Verlängerung des Bahnwegs befindlichen Gebäude. Durch Manipulation am Schloss einer Zugangstür sowie dem Abreißen mehrerer Holzlatten des Scheunentores versuchten die Unbekannten ins Innere der Scheune zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelang, sodass es bei einem geringen Sachschaden blieb. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Gartenhütte brennt - Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Usinger Weg, 03.04.2020, gg. 23.30 Uhr

(pa)Nach dem Brand einer Gartenhütte am Freitag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Das Gartengrundstück befindet linksseitig des Usinger Wegs zwischen dem Ortsausgang von Kirdorf und dem Sportzentrum Nordwest. Eine Zivilstreife der Polizei bemerkte das Feuer am Freitagabend gegen 23.30 Uhr. Die alarmierte Feuerwehr löschte die bereits in Vollbrand stehende Hütte. Die Beamten der Kriminalpolizei stellten anschließend fest, dass das Gartenhäuschen zuvor augenscheinlich aufgebrochen wurde. Es besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 1.500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Pedale verwechselt - Senior bei Verkehrsunfall verletzt, Kronberg, Oberhöchstadt, Oberurseler Straße, 05.04.2020, gg. 13.20 Uhr

(pa)Auf dem Gelände eines Hofgutes bei Oberhöchstadt kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro verursacht wurde. Ein 83-jähriger Mann aus Steinbach suchte gegen 13.20 Uhr gerade nach einem Parkplatz, als er versehentlich auf das Gas- anstatt das Bremspedal seines Audis trat. In der Folge fuhr der Wagen in einen dortigen Verkaufsstand. Neben diesem wurde durch den Aufprall auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

5. Motorradfahrer stürzt, L 3025, Gemarkung Weilrod, zw. Emmershausen und Winden, 05.04.2020, gg. 15.00 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag musste ein Motorradfahrer nach einem Sturz auf der L 3025 zwischen Weilrod Emmershausen und Winden in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-jährige Mann aus Frankfurt war gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Winden unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Dabei erlitt der Frankfurter leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. An dem Krad der Marke Suzuki entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

