PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 05.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Straftaten

Exhibitionistische Handlung Tatort: Friedrichsdorf, Bahnstraße Tatzeit: Freitag, 03.04.2020, 15:08 Uhr

Am Freitagnachmittag entblößte ein Mann in der Unterführung des Friedrichsdorfer Bahnhofes sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Ein zufällig vorbeikommender Friedrichsdorfer Bürger meldete den Vorfall sofort bei der Polizei. Die Polizeibeamten konnten den 32-jährigen Exhibitionist noch in der Nähe des Tatortes antreffen und die polizeilichen Maßnahmen durchführen.

Sexuelle Belästigung Tatort: Bad Homburg, Am Bahnhof Tatzeit: Samstag, 04.04.2020 08:20 Uhr

Ein ca. 30 Jahre alter Mann sprach in englischer Sprache am Bahnhofsvorplatz in Bad Homburg ein 12 Jahre altes Mädchen aus Friedrichsdorf an. Das Mädchen war mit seinem Hund unterwegs. Der Mann sprach zunächst über den Hund, dann sagte er zu dem Mädchen, dass es so hübsch sei. Im weiteren Verlauf nahm er ihre Hand, zog das Mädchen zu sich und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das Mädchen konnte sich daraufhin von dem Mann lösen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 29/30 Jahre alt, 170 cm groß, dünn, sehr kurze Haare (fast Glatze). Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200 erbeten.

Sonstiges

Brand eines Müllwagens Vorfallsort: Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Vorfallszeit: Freitag, 03.04.2020, 13:38

Der Fahrer eines Müllwagens in Bad Homburg bemerkte am Freitagmittag einen Brand aus der Heckklappe des Fahrzeuges. Zuvor wurde Restmüll in Bad Homburg eingeladen. Nach Feststellen des Brandes stoppte der Fahrer das Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte gelöscht werden, das Fahrzeug wurde beschädigt. Es ist anzunehmen, dass Asche oder glimmende Gegenstände achtlos im Müll entsorgt wurden und dieser sich deshalb entzündete.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Unfallort: Gemarkung Oberursel, L 3004 (Kanonenstraße) Unfallzeit: Samstag, 04.04.2020, 15.55 Uhr

Zwei 39- und 32-jährige Kradfahrer befuhren mit ihren Krädern (hintereinander) die L3004 vom Sandplacken kommend in Richtung Oberursel. In Höhe der Gitternetzkurve verlor der erste Kradfahrer die Kontrolle über sein Krad und stürzte zu Boden. Der zweite Kradfahrer konnte dem Gestürzten nicht ausweichen und verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Krad. Auch er kam dabei zu Fall. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, verzichteten jedoch auf eine Behandlung. An den Krädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro. Zur genauen Unfallursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhütte Tatort: Steinbach, Die Wingerte Tatzeit: zwischen Donnerstag, 02.04.2020, 17:30 Uhr und Freitag, 03.04.2020, 14:50 Uhr

Bisher unbekannte Täter betraten unberechtigt ein Gartengrundstück, hebelten ein Fenster einer Gartenhütte auf, durchwühlten dortiges Interieur und entwendeten eine Großpackung Streichhölzer. Wert Diebesgut: 5 Euro

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: Oberursel, Fichtenstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 03.04.2020, 19.00 Uhr und Samstag, 04.04.2020, 10.30 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich zu einem im öffentlichen Verkehrsraum geparkten schwarzen Pkw Hyundai und zerkratzten die hintere Tür der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Kronberg-Schönberg, Am Buchrain Unfallzeit: Freitag, 03.04.2020, vermutlich gegen 23:00 Uhr

Die 20-jährige Fahrerin eines braunen BMW 430 parkte ihren PKW ordnungsgemäß in der Straße Am Buchrain gegenüber der Hausnummer 11. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Pkw kam, stellte sie vorne rechts frische Unfallspuren an der Plastikverkleidung fest. Da die Geschädigte gegen 23 Uhr in der Nacht ein Geräusch vernahm, könnte es sich hierbei um die Unfalluhrzeit handeln. Der Sachschaden am BMW wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter 06174/ 9266-0 an die Polizei in Königstein.

Straftaten

Einbruch in Gartenhütte Tatort: Gemarkung Glashütten-Schloßborn, an der L 3016 gelegen Tatzeit: zwischen Donnerstag, 02.04.2020, 09:30 Uhr und Freitag, 03.04.2020, 12:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich über den beschädigten Zaun des Gartengrundstücks Zugang zu diesem. Auf dem Grundstück wurden zwei verschlossene Gartenhütten aufgebrochen. Der Täter entwendete Gartengeräte, ein Ladegerät, eine Wasserpumpe, sowie diverses Gerätezubehör. Hinweise bitte unter 06174/ 9266-0 an die Polizei in Königstein.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Straftaten

Heckscheibe eines Transportes eingeschlagen Tatort: Grävenwiesbach, Zingelstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 03.04.2020, 20:00 Uhr und Samstag, 04.04.2020, 10:30 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten/zerstörten auf unbekannte Art und Weise die Heckscheibe des Pkw des Geschädigten (grauer Ford Transit). Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 800 Euro geschätzt.

Fahrrad aus Garage entwendet Tatort: Usingen, Emminghausstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 03.04.2020, 18:00 Uhr und Samstag, 04.04.2020, 07:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter betrat zunächst das Grundstück des Geschädigten, um so über den Garten an die rückwärtige Seite der freistehenden Garage zu gelangen. Durch eine dort vorhandene, jedoch nicht verschlossene, Tür gelangte der Täter in die Garage. Dort befand sich das schwarze Mountainbike der Marke Specialized des Geschädigten, welches entwendet wurde. Das Garagentor wurde ebenfalls durch den Täter geöffnet und stand zum Zeitpunkt der Feststellung des Geschädigten noch halb offen. Der Wert des Fahrrades beträgt ca. 1.800 Euro. Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

