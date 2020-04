PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 03.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Uhren und Bargeld, Oberursel, Lange Straße, 02.04.2020, gg. 20:50 Uhr bis 21.15 Uhr

(pa)Die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Oberurseler "Lange Straße" nutzten am Donnerstagabend Einbrecher aus. Die Täter kletterten auf den Balkon der in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen. Fündig wurden die Kriminellen in Form von Bargeld und mehreren Armbanduhren. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Zudem entstand beim gewaltsamen Öffnen der Tür ein Schaden von etwa 150 Euro. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte bei der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pkw mit Flüssigkeit beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Melibocusstaße, 01.04.2020, 18.00 Uhr bis 02.04.2020, 16.00 Uhr

(pa)Durch das Aufbringen einer bislang unbekannten Flüssigkeit wurde am Mittwoch oder Donnerstag in Bad Homburg Ober-Erlenbach ein geparkter Pkw beschädigt. Das Fahrzeug - ein schwarzer BMW 5er - war von Mittwoch, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 16.00 Uhr am Straßenrand der Melibocusstraße abgestellt, als Unbekannte den Wagen im Frontbereich mit einer Flüssigkeit beschütteten. Dies hatte unter anderem Verfärbungen des Lacks zur Folge. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Gemarkung Bad Homburg, L3003, Höhe Kleingartenbauverein, Fahrtrichtung Landratsamt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell