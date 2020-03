Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Schnellrestaurant Bargeld erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Schnellrestaurant im Quadrat N 7 eingebrochen. Über den Hintereingang gelangte der oder die Täter in das Objekt. Mit Küchenmessern und Besteck wurde die Kasse gewaltsam geöffnet und draus Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

