Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen griechischen Ausweis sicher

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen gefälschten griechischen Ausweis sichergestellt. Mit diesem wies sich ihnen gegenüber eine 39-jährige afghanische Staatsangehörige aus, die zuvor mit einem Flug aus Griechenland ankam. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Bild nicht mit der tatsächlichen Ausweisinhaberin übereinstimmte. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab die Frau an, den falschen Ausweis in Verbindung mit dem Flugticket für mehrere Tausend Euro in Griechenland gekauft zu haben. Sie stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Der falsche Ausweis wurde sichergestellt.

