POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 09.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Handtasche gestohlen - erwischter Täter flüchtet, Wehrheim, Bahnhofstraße / Zum Stadttor, 08.04.2020, 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag erstattete eine Wehrheimerin bei der Polizeistation Usingen Strafanzeige, nachdem man ihr zuvor die Handtasche gestohlen hatte, sie diese aber wieder zurückerlangen konnte. Die 60-jährige Frau begab sich gegen 12.50 Uhr mit ihrem Auto zu einer in der Wehrheimer Bahnhofstraße gelegenen Werkstatt. Ihren Pkw parkte sie unverschlossen vor der Örtlichkeit. Als sie etwa 40 Minuten später zurück zu ihrem VW kam, musste sie feststellen, dass jemand ihre im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Mobiltelefon, persönlichen Dokumenten, Schlüsseln, Bargeld und EC-Karten gestohlen hatte. Schnell begab sich die Bestohlene zu der in der Straße "Zum Stadttor" befindlichen Bankfiliale. Dort angekommen sah die erstaunte Frau auf der Treppe vor dem Eingang einen Mann, der ihre Handtasche in den Händen hielt. Als dieser die Wehrheimerin erblickte, ließ er die Tasche sofort fallen, um anschließend in Richtung Usinger Straße zu flüchten. Glücklicherweise befand sich in der Handtasche noch der gesamte Inhalt. Die Anzeigenerstatterin konnte den Dieb beschreiben als circa 15 bis 20 Jahre alt, etwa 165cm bis 170cm groß und schmal. Er habe einen dunkleren Teint gehabt, sei mit einer dunklen Jogginghose, einem weißen Poloshirt und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen und habe eine grüne Mundschutzmaske getragen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Opferstöcke aufgebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Auf der Schanze, 08.04.2020, 10.00 Uhr bis 15.45 Uhr

(pa)Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten Diebe am Mittwoch aus einer Bad Homburger Kirche. Zwischen 10.00 Uhr morgens und 15.45 Uhr am Nachmittag hebelten die Täter in der katholischen Kirche in der Straße "Auf der Schanze" in Gonzenheim zwei Opferstöcke gewaltsam auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld flüchteten sie vom Tatort. An den Opferstöcken entstand zudem ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Gestohlener Motorroller brennend aufgefunden, Oberursel, Stierstadt, Kurmainzer Straße, 08.04.2020, gg. 20.20 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde am S-Bahnhof Oberursel-Weißkirchen/Steinbach ein Motorroller gestohlen. Der Fahrer des Rollers kam gegen 20.30 Uhr mit der S-Bahn dort an und musste feststellen, dass sein Kleinkraftrad offensichtlich entwendet wurde. Er wurde daraufhin von einem Mann angesprochen, der offenbar zuvor Zeuge des Diebstahls wurde. Nach dessen Angaben sei der Motorroller etwa 10 Minuten zuvor von drei jungen Männern gestohlen worden. Kurze Zeit später wurde der Roller brennend in Frankfurt Rödelheim wieder aufgefunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel ermittelt und bittet mögliche weitere Tatzeugen, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

4. Fußgängerin angefahren, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Herrngartenstraße / Haingrabenstraße, 08.04.2020, gg. 10.00 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag musste eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Burgholzhausen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 73-Jährige überquerte gegen 10.00 Uhr von der Mainzer Straße aus kommend bei Grünlicht die Fußgängerampel über die Herrngartenstraße in Richtung Haingrabenstraße. Zeitgleich bog ein 71-jähriger Chrysler-Fahrer bei ebenfalls grünzeigender Ampel aus der Haingrabenstraße nach links in die Herrngartenstraße ab. Dabei übersah der Autofahrer die Frau. Sein Fahrzeug streifte die 73-Jährige im Beinbereich, wodurch diese leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Neu-Anspach, L3041, Abfahrt Hessenpark

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

