PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: aktualisierte Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 13.04.2020 (eingestellte Meldung von 11:28 Uhr gelöscht)

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Schwerer Diebstahl aus Gaststätte / Hausfriedensbruch Tatort: Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade Tatzeit: Sonntag, 12.04.2020, 00:04 Uhr

Unbekannter Täter stieg, dies konnte auf der im Nachhinein gesichteten Videoaufzeichnung nachvollzogen werden, durch ein Fenster in den Keller eines Restaurants ein. Dort verblieb er offenbar einige Zeit, da mit Stühlen, Kissen und Decken eine "Schlafstätte" hergerichtet wurde. Beim Verlassen des Objektes entwendete der Täter Fleischwaren im Wert von ca. 2.000,- Euro

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Unfallort: Gemarkung Oberursel, L 3024 Unfallzeit: Sonntag, 12.04.2020, 13.45 Uhr

Ein 42-jähriger VW Fahrer befuhr die L 3024 aus Richtung Sandplacken in Richtung Feldberg. Ihm entgegen kam ein 53-jähriger BMW Fahrer, gefolgt von einem 38-jährigen Kradfahrer. Als der 42-Jährige einen Radfahrer im Kurvenbereich überholte, mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge abbremsen. Der Kradfahrer konnte dabei nicht schnell genug verlangsamen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.300,- Euro. Verletzt wurde niemand.

Straftaten

keine presserelevanten Straftaten

Polizeistation Königstein

keine presserelevanten Vorkommnisse

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Vorkommnisse

