FW-PB: Sicherheitstipps der Feuerwehren im Kreis Paderborn zur Adventszeit

Sicherheitstipps der Feuerwehren im Kreis Paderborn zur Adventszeit

Kreis Paderborn

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, in nicht wenigen Haushalten hat adventliche Dekoration Einzug gehalten. Tannenzweige, Tischdecken, Holzfiguren und Kerzen sorgen allerdings leider nicht nur für gemütliche Adventsstimmung, sondern, falsch genutzt, auch für eine Menge Zündstoff in den heimischen vier Wänden.

Um die Adventszeit dennoch ruhig verbringen zu können, geben die Feuerwehren im Kreis Paderborn ein paar einfache Tipps, wie sich solche Fälle ganz einfach vermeiden lassen:

- Vermeiden Sie echte Kerzen in Adventskränzen oder Gestecken. Tannengrün trocknet schnell aus, echte Kerzen erhöhen die Brandgefahr. Elektrische Lichter sind um ein hohes Maß sicherer als Kerzen.

- Verwenden Sie elektrische Lichterketten. Kaufen Sie nur Artikel mit dem VDE-Symbol (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und gehen Sie so sicher, dass die Sicherheitsansprüche dieser Artikel gewährleistet sind. Achten Sie auf eine eventuelle Überlastung Ihrer Steckdosen und Verlängerungskabel.

- Kerzen niemals ohne Aufsicht brennen lassen. Unachtsamkeit ist Brandursache Nummer eins. Löschen Sie Kerzen, wenn Sie den Raum verlassen. Achten Sie darauf, dass Kerzen möglichst an einem Ort brennen, den Kinder nicht erreichen können. Löschen Sie Kerzen an Gestecken rechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind.

- Kerzen brauchen einen festen Stand und sollten nur in geeigneten, nicht brennbaren Halterungen entzündet werden. Vermeiden Sie brennbare Unterlagen oder Materialen in der näheren Umgebung (Gardinen, Papierservietten, Geschenkpapier) oder starke Zugluft.

- Halten Sie entsprechendes Löschmittel vor. Beim Anzünden von echten Kerzen empfiehlt sich die Bereitstellung von Wasser (Eimer oder Gießkanne), Feuerlöschern oder Löschspray. Achten Sie darauf, dass dieses im Brandfall schnell erreichbar ist.

- Rauchmelder sind Lebensretter. Sie warnen, richtig angebracht, rechtzeitig vor einem Feuer in Ihrer Wohnung und sind somit wahre Lebensretter. Im Schlaf schaltet der Mensch einen Teil seiner Sinne ab, so auch das Riechen - Brandrauch bleibt im Schlaf unbemerkt. Die Lebensretter gibt es mittlerweile günstig im Fachhandel- achten Sie hierbei auf das VdS- oder KRIWAN-Siegel in Verbindung mit dem "Q". Geräte mit diesem Siegel bleiben mindestens zehn Jahre ohne Batteriewechsel in Betrieb.

- Helden riskieren nichts. Sollte es dennoch einmal zu einem Feuer kommen, unternehmen Sie nur Löschversuche, bei denen Sie sich selbst nicht gefährden. Schließen Sie ansonsten die Tür zum Brandraum und verlassen Sie so schnell wie möglich mit allen Personen die Wohnung. Alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112.

