PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 16.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vandalismus an Hochbehälter, Gemarkung Neu-Anspach, zw. Anspach und Schmitten, 15.04.2020,

(pa)Unbekannte verursachten am Mittwoch mehrere Tausend Euro Schaden an einem Hochbehälter der Gemeinde Schmitten. Das betroffene Wasserhäuschen befindet sich in einem Waldstück zwischen Anspach und Schmitten, von Anspach kommend linksseitig der L3041. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Tat am Mittwochabend zugetragen haben. Die Vandalen kletterten über die Umzäunung und demolierten unter anderem einen Blitzableiter und eine Leuchte. Personen, die am Mittwoch in dem entsprechendem Waldstück unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Kennzeichenschild gestohlen, Usingen, Hattsteiner Allee, 14.04.2020, 22.00 Uhr bis 15.04.2020, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Usingen ein Kennzeichenschild eines geparkten Lkw entwendet. Das Fahrzeug war in der Hattsteiner Allee abgestellt, als Unbekannte das hintere Schild mit dem amtlichen Kennzeichen "AA-SD 1300" stahlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 -0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

3. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Steinbach, Feldbergstraße/Bornhohl, 15.04.2020, gg. 18.55 Uhr

(pa)Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Steinbach am Mittwochabend musste ein 47-jähriger Fahrradfahrer in eine Klinik gebracht werden. Der Mann befuhr gegen 18.55 Uhr die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Bahnstraße, als an der Kreuzung Bornhohl ein Pkw von rechts kommend die Feldbergstraße kreuzte. Der Radfahrer missachtete dabei die Vorfahrt der 26 Jahre alten Autofahrerin. Der 47-Jährige stürzte über die Motorhaube des Peugeot auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Mann, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen hatte, schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

4. Fahrradfahrer gerät in Gegenverkehr, Friedrichsdorf, Homburger Landstraße, 15.04.2020, gg. 10.00 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen kam es in der Homburger Landstraße in Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 22-jährige Friedrichsdorfer war gegen 10.00 Uhr auf seinem Rad in Richtung Friedberger Landstraße unterwegs, als er kurz vor Beginn eines Radweges aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur geriet. Der 70 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Ford Transit konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der 22-Jährige frontal mit dem Pkw zusammenstieß. Der Friedrichsdorfer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

5. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall, Wehrheim, Usinger Straße, 15.04.2020, gg. 18.40 Uhr

(pa)Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Mittwochabend in Wehrheim ereignete. Eine 53-jährige Wehrheimerin und eine 39 Jahre alte Frau aus Neu-Anspach befuhren in dieser Reihenfolge gegen 18.40 Uhr die Usinger Straße ortseinwärts in Richtung Hauptstraße, als die 53-Jährige ihren Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste. Das bemerkte die 39-Jährige zu spät. Ihr BMW prallte gegen das Heck des Skoda. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

6. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Usingen, Am Riedborn, 14.04.2020, 16.00 Uhr bis 15.04.2020, 09.00 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von circa 1.500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Usinger Einkaufsmarktes an einem geparkten VW. Der weiße Golf stand von Dienstagabend bis Mittwochmorgen auf dem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Riedborn", als offenbar ein anderes Fahrzeug - vermutlich beim Rangieren - gegen die hintere Beifahrertür stieß. Die verantwortliche Person fuhr jedoch davon, ohne sich um die Begleichung des verursachten Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell