Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Di., 27.08.2019, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Gespann (Transporter Fiat zur Güterbeförderung bis 3,5 t und Anhänger offener Kasten) die Bundesstraße 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf. Auf der langen Gerade zwischen den Ortslagen Hövels-Siegenthal und Hövels löste sich am Anhänger das vordere linke Rad der Doppelbereifung und rollte auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte die in Gegenrichtung mit ihrem Pkw Mazda fahrende 55-jährige Fahrzeugführerin frontal mit dem sich abgelösten Rad. Im Frontbereich wurde der Pkw Mazda erheblich beschädigt. Am Anhänger des 51-Jährigen wurde die auf der Fahrbahn schürfende Bremstrommel und das zweite linksseitige Rad beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 5500,-EUR

