POL-PDLU: -Unter Einfluss von THC Auto gefahren

Frankenthal

Im Rahmen einer Streifenfahrt wird am 05.12.2019 gegen 18:45 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal ein 63-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann werden Anzeichen für akuten Drogenkonsum festgestellt. Der Fahrer räumt den Konsum von THC ein. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kann außerdem Amphetamin (0,37g) sowie Haschisch (0,55g) in einem Rucksack aufgefunden werden, welches dem 43-jährigen Beifahrer zuzuordnen ist. Der 63-jährige Fahrer wird auf die Dienststelle nach Frankenthal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wird beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Gegen den Beifahrer wird ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel eingeleitet.

