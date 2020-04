Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch im Cuxhavener Krankenhaus und im Ärztehaus

Cuxhaven (ots)

Einbruch im Krankenhaus und im Ärztehaus in Cuxhaven

Cuxhaven. Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (14.04.-16.04.2020) drangen bisher unbekannte Täter in Räumlichkeiten des Krankenhauses Cuxhaven sowie des medizinischen Versorgungszentrums in der Wagnerstraße ein. Hierbei durchsuchten die Täter diverse Räume nach geeignetem Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Bei der Tatausführung in der Wagnerstraße wurde ein Täter durch einen Mitarbeiter im Gebäude gestört und flüchtete im Anschluss mit einem bereitgestellten Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-5730) zu melden.

