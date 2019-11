Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Oermten- Einbruch/ Täter hebeln Terrassentür auf

Issum-Oermten (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, 28. November 2019, zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Töpferstraße auf. Die Unbekannten stiegen dazu an der Rückseite des Hauses über den Zaun und hebelten mehrere Male an der Terrassentür bis diese schließlich aus der Schiene sprang. In Hausinneren durchsuchten die Schränke und Vitrinen. Zur Beute kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

