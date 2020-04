Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigen Autofelgen (Lichtbild in der Anlage) ++++ PKW überschlägt sich nach missglücktem Überholmanöver ++++ Berauschter PKW-Fahrer in Wremen

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Diebstahl von hochwertigen Autofelgen (Lichtbild in der Anlage)

Beverstedt-Lunestedt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.04.-16.04.2020) entwendeten unbekannte Täter vier Originalfelgen von einem hochwertigen Audi (Typ RS3 Sportsback) eines 26-jährirgen Mannes aus Lunestedt. Durch den Diebstahl wurde der Audi erheblich beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei den entwendeten Felgen handelt es sich um originale Audi Felgen, so genannte "Rotorfelgen" in der Größe 19 Zoll mit Bereifung des Herstellers Dunlop. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

+++++

PKW überschlägt sich nach missglücktem Überholmanöver

Bremerhaven-BAB27. Am 16.04.2020 (Donnerstag) befuhr eine 26-jährige Geestländerin gegen 16:15 Uhr mit ihrem Nissan Kleinwagen die BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt in Richtung Cuxhaven. Als Sie zum Überholen ausscherte bemerkte Sie einen sehr schnell fahrenden PKW auf dem Überholfahrstreifen. Sie brach den Überholvorgang ab, verlor aber die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchierte die Seitenschutzplanke und überschlug sich im Anschluss. Durch den Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

+++++

Berauschter PKW-Fahrer in Wremen

Wurster Nordseeküste. Am 17.04.2020 fiel Beamten des Polizeikommissariats Geestland gegen 02:00 Uhr ein Mercedes mit defekter Beleuchtung in Wremen auf. Während der Kontrolle stellten die Beamten beim 22-jährigen Fahrzeugführer aus Bremerhaven Anzeichen einer möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Alkoholvortest verlief negativ, ein Drogenvortest jedoch positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Eigentümer des Fahrzeugs, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, konnte mit dem PKW nach Hause fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell